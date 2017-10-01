Cinque partite da non fallire per la Fiorentina, la svolta è indispensabile il futuro è adesso

Pioli lo sa e la prende con equilibrio, adesso ci sarà bisogno di tutti. Con una sosta di mezzo. L'analisi del Corriere dello Sport

La Fiorentina con il Chievo apra la serie di cinque gare, andando oltre la sosta, che potrebbero promettere molto ma che allo stesso tempo contengono al loro interno trappoline e trappolone che nemmeno davanti ai Viet Cong. Stefano Pioli lo sa benissimo e inizia la rincorsa usando parole di equilibrio, di misura, ma anche di stimolo a tutti i suoi giocatori nessuno escluso. La svolta è indispensabile, il futuro è adesso.

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