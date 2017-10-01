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Cinque partite da non fallire per la Fiorentina, la svolta è indispensabile il futuro è adesso

Pioli lo sa e la prende con equilibrio, adesso ci sarà bisogno di tutti. Con una sosta di mezzo. L'analisi del Corriere dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 12:59
Cinque partite da non fallire per la Fiorentina, la svolta è indispensabile il futuro è adesso - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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La Fiorentina con il Chievo apra la serie di cinque gare, andando oltre la sosta, che potrebbero promettere molto ma che allo stesso tempo contengono al loro interno trappoline e trappolone che nemmeno davanti ai Viet Cong. Stefano Pioli lo sa benissimo e inizia la rincorsa usando parole di equilibrio, di misura, ma anche di stimolo a tutti i suoi giocatori nessuno escluso. La svolta è indispensabile, il futuro è adesso.

Corriere dello Sport Stadio

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