Cinque casi da risolvere in casa Fiorentina per Stefano Pioli. Il nodo cruciale e la svolta che può arrivare proprio da qui

Stefano Pioli lo sa e ci sta lavorando. Ecco quali sono secondo La Repubblica i casi che l'allenatore viola subito risolvere

A cura di Redazione Labaroviola 13 ottobre 2017 12:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli

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