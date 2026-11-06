CIES, disastro Fiorentina: dal 2022 ad oggi il mercato viola è il peggiore d'Italia per perdita di valore
I viola registrano un saldo negativo di 27 milioni tra acquisti e cessioni, piazzandosi al 236° posto globale
Un bilancio impietoso che fa riflettere sulle strategie di mercato degli ultimi cinque anni della Fiorentina. Secondo l'ultimo report del CIES Football Observatory (l'osservatorio svizzero sul calcio), la Fiorentina si attesta come il peggior club italiano nella gestione del valore della propria rosa tra il 2022 e il 2026.
Lo studio ha confrontato il costo d'acquisto dei calciatori non cresciuti nel vivaio con la loro quotazione attuale o la cifra incassata al momento dell'eventuale cessione:
Fiorentina al fondo: Con un giro d'affari complessivo di 569 milioni di euro tra entrate e uscite, il saldo della svalutazione segna un pesante -27 milioni. Un dato che colloca il club viola al 236° posto su 251 società esaminate a livello globale.
Le altre italiane: La Fiorentina guida la classifica in negativo in Italia, accompagnata solo da Cremonese (-25 mln) e Palermo (-17 mln).
Il confronto con le top: Un abisso separa Firenze da realtà virtuose come l'Atalanta (prima in Italia con un surplus di +354 milioni) e la Roma (+323 milioni).
L'analisi evidenzia una tendenza evidente: negli ultimi cinque anni le operazioni in entrata della società viola si sono progressivamente svalutate anziché venir valorizzate.