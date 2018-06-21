Ci siamo per De Paul. Summit Corvino-Udinese oggi per chiudere
Svolta nella trattativa per l'arrivo a Firenze di Rodrigo De Paul. Questo il contenuto del tweet del collega della Gazzetta dello Sport Niccolà Schira"Stretta finale della per Rodrigo
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 13:38
Svolta nella trattativa per l'arrivo a Firenze di Rodrigo De Paul. Questo il contenuto del tweet del collega della Gazzetta dello Sport Niccolà Schira
"Stretta finale della #Fiorentina per Rodrigo #DePaul. L’esterno offensivo argentino ha già detto sì ai viola. Oggi summit Corvino-#Udinese per provare a chiudere #calciomercato"
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