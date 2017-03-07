Chiesa: "Voglio sognare in viola. Mio padre? Tirava meglio di me"

Al TGR Rai Toscana parla Federico Chiesa: "Spero di continuare così, di migliorarmi e di vincere con la maglia della Fiorentina. Firenze è la mia città da quando avevo 2 anni e voglio sognare con i ti...

Al TGR Rai Toscana parla Federico Chiesa: "Spero di continuare così, di migliorarmi e di vincere con la maglia della Fiorentina. Firenze è la mia città da quando avevo 2 anni e voglio sognare con i tifosi viola. Il paragone con mio padre? Siamo due giocatori diversi. Lui era una seconda punta con un gran tiro. Io sto mettendo le basi sull’esterno, grazie anche la mia forza fisica. Forse ho un po’ il tiro di mio padre, ma neanche quello si avvicina alla sua grandezza. Cosa mi piace di Firenze? Tutto. Quando mio padre giocava con il Siena ha comunque deciso di restare a vivere qui. Porterò Firenze sempre nel cuore, qui ho mosso i miei primi passi sia da bambino che da calciatore. E poi è una delle città più belle d’Italia”.