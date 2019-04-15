"Chiesa voglio darti un consiglio 'A volte è meglio rimanere nel posto dove stai bene' "
L'ex bomber viola Batistuta ha parlato a Rai Radio Due: “Io sono rimasto alla Fiorentina 10 anni anche se sarei potuto andare da qualsiasi parte. Ma quello era un mio sentimento, ogni giocatore deve f...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 15:09
L'ex bomber viola Batistuta ha parlato a Rai Radio Due: “Io sono rimasto alla Fiorentina 10 anni anche se sarei potuto andare da qualsiasi parte. Ma quello era un mio sentimento, ogni giocatore deve fare quello che crede per la propria carriera. A volte è meglio stare dove sei comodo piuttosto che andare a vincere uno scudetto o una coppa dove non vivi bene”