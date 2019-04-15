"Chiesa voglio darti un consiglio 'A volte è meglio rimanere nel posto dove stai bene' "

L'ex bomber viola Batistuta ha parlato a Rai Radio Due: “Io sono rimasto alla Fiorentina 10 anni anche se sarei potuto andare da qualsiasi parte. Ma quello era un mio sentimento, ogni giocatore deve f...

A cura di Redazione Labaroviola 15 aprile 2019 15:09

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