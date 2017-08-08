Chiesa e un contratto da appena 500 mila euro a stagione. Sarà rinnovo senza clausole per blindarlo a lungo

La scadenza del contratto di Federico Chiesa nel 2022 lascia sonni tranquilli alla Fiorentina, ma adesso le cifre devono essere da big

Su Federico Chiesa sono difatti riposte le speranze di tutti: quelle di Pioli, di Firenze e dei suoi stessi compagni di squadra.

Piace molto, però, anche agli altri club, per questo lo stipendio troppo leggero di meno di 500.000 euro a stagione non fa dormire sonni tranquilli ai viola. All’orizzonte c’è il Napoli. Il contratto siglato a gennaio scorso scadrà nel 2021, ma l’obiettivo della Fiorentina è di vedere Chiesa firmarne uno nuovo senza clausole, con lo stipendio triplicato e la durata estesa fino al 2022, resistendo poi ad ogni offerta che arriverà per lui da oggi al 31/08.

Corriere dello Sport Stadio