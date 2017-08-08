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Chiesa e un contratto da appena 500 mila euro a stagione. Sarà rinnovo senza clausole per blindarlo a lungo

La scadenza del contratto di Federico Chiesa nel 2022 lascia sonni tranquilli alla Fiorentina, ma adesso le cifre devono essere da big

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 10:54
Chiesa e un contratto da appena 500 mila euro a stagione. Sarà rinnovo senza clausole per blindarlo a lungo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Su Federico Chiesa sono difatti riposte le speranze di tutti: quelle di Pioli, di Firenze e dei suoi stessi compagni di squadra.
Piace molto, però, anche agli altri club, per questo lo stipendio troppo leggero di meno di 500.000 euro a stagione non fa dormire sonni tranquilli ai viola. All’orizzonte c’è il Napoli. Il contratto siglato a gennaio scorso scadrà nel 2021, ma l’obiettivo della Fiorentina è di vedere Chiesa firmarne uno nuovo senza clausole, con lo stipendio triplicato e la durata estesa fino al 2022, resistendo poi ad ogni offerta che arriverà per lui da oggi al 31/08.
Corriere dello Sport Stadio

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