Chiesa supera Bernardeschi, secondo il CIES vale già 60 milioni di euro

Come scrive questa mattina il Quotidiano Sportivo. Da giugno 2017 ad oggi, il il valore di Federico Chiesa è cresciuto in maniera esponenziale. Lo certifica il CIES, l’osservatorio sul calcio europeo ...

Come scrive questa mattina il Quotidiano Sportivo. Da giugno 2017 ad oggi, il il valore di Federico Chiesa è cresciuto in maniera esponenziale. Lo certifica il CIES, l’osservatorio sul calcio europeo che mese dopo mese monitora, analizza e quantifica la crescita economica del valore dei calciatori. Il salto di Federico dal giugno 2017, quando da poco aveva chiuso la seconda stagione in Serie A (da 27 presenze, 3 gol e 3 assist), è impressionante. A quella data, il CIES propone un valore di 9,5 milioni di euro. Il grafico da quel momento segnala un’impennata pazzesca. La seconda parte del 2017 di FC25 è stata incredibile: superata rapidamente quota 30, poi 40 e infine anche 50. A gennaio 2018 il punto più alto: 65,1 milioni, sette volte tanto quello di giugno. Poi una breve decrescita. Oggi il CIES dice che Chiesa vale 52 milioni.