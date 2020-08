La situazione relativa a Chiesa è rimasta in stand-by. Di rinnovo per ora non se ne parla ed offerte non ne sono arrivate, tutte e due le parti vogliono trovare presto una soluzione. Le squadre che lo vorrebbero non hanno i soldi necessari. La Juventus deve prima vendere per poter acquistare, Commisso non scende a compromessi. Il suo contratto scade nel 2022. Lo scrive Repubblica.

DOMANI LA FIORENTINA RIPRENDE, CENA AL CENTRO SPORTIVO. SABATO TAMPONI PER TUTTI. AMRABAT…