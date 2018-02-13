Chiesa sempre in viola ed alcuni rinforzi ecco come crescerà la squadra
Come riporta Il corriere Fiorentino nell'edizione ordierna, Federico Chiesa ed il club viola sembrano intenzionati a proseguire il rapporto insieme che ormai dura dai tempi delle giovanili quando Fede...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 10:17
Come riporta Il corriere Fiorentino nell'edizione ordierna, Federico Chiesa ed il club viola sembrano intenzionati a proseguire il rapporto insieme che ormai dura dai tempi delle giovanili quando Federico venne preso dalla Settignanese.
Insieme a Federico resteranno altri 7-8 giocatori per formare una base solida e poi si interverrà sul mercato. Il casting viola si chiuderà solo a fine stagione.