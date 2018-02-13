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Chiesa sempre in viola ed alcuni rinforzi ecco come crescerà la squadra

Come riporta Il corriere Fiorentino nell'edizione ordierna, Federico Chiesa ed il club viola sembrano intenzionati a proseguire il rapporto insieme che ormai dura dai tempi delle giovanili quando Fede...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 10:17
Chiesa sempre in viola ed alcuni rinforzi ecco come crescerà la squadra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Come riporta Il corriere Fiorentino nell'edizione ordierna, Federico Chiesa ed il club viola sembrano intenzionati a proseguire il rapporto insieme che ormai dura dai tempi delle giovanili quando Federico venne preso dalla Settignanese.

Insieme a Federico resteranno altri 7-8 giocatori per formare una base solida e poi si interverrà sul mercato. Il casting viola si chiuderà solo a fine stagione.

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