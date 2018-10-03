Caso Chiesa, se Gasperini non si scusa pronta la querela

Il caso Chiesa non si è ancora chiuso: troppo pesanti le accuse rivolte da Gasperini al calciatore della Fiorentina, così la famiglia Chiesa, nella persona di Enrico

Il caso Chiesa non si è ancora chiuso: troppo pesanti le accuse rivolte da Gasperini al calciatore della Fiorentina, così la famiglia Chiesa, nella persona di Enrico, padre dell'attaccante viola, continua a valutare insieme al club di Della Valle la possibilità di querelare il tecnico dell'Atalanta. Se non arriveranno le scuse da parte dell'allenatore bergamasco, l'idea forte è quella di andare avanti su questa linea. Le frasi di Gasperini su Chiesa, in particolare il riferimento al fatto che il comportamento del giocatore sia stato diseducativo, è stata ritenuta dalla famiglia una grave offesa, che colpisce e ferisce i genitori. Di qui la necessità di ricevere delle scuse da parte di Gasperini che peraltro ieri è stato sanzionato con una multa di 5mila euro per aver rifilato una spinta a fine gara a Pioli.

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