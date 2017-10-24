Chiesa, per lui pronto un aumento di stipendio sul contratto

Questa mattina, il quotidiano La Nazione parla del contratto di Federico Chiesa. La Fiorentina ha presentato la sua proposta..

Questa mattina, il quotidiano La Nazione parla del contratto di Federico Chiesa.

La Fiorentina ha presentato la sua proposta al figlio d’arte per alzare sensibilmente lo stipendio annuale (circa 400mila euro) e la trattativa prosegue. La volontà del ragazzo e del proprio procuratore è quella di arrivare vicino al milione di euro, cifra ritenuta non eccessiva visti gli attuali standard di Sere A