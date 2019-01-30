Chiesa: "Onorato di portare questa maglia ogni domenica. Muriel un grande. La dedica..."

Federico Chiesa ha parlato a Rai Sport a fine partita:"E' stata una grande partita, bisogna pensarci poco però, domenica ricomincia la corsa per l'Europa e sarà importantissimo continuare in questo mo...

Federico Chiesa ha parlato a Rai Sport a fine partita:

"E' stata una grande partita, bisogna pensarci poco però, domenica ricomincia la corsa per l'Europa e sarà importantissimo continuare in questo momento positivo. Lavoro molto e devo ringraziare tutti dal mister ai magazzinieri, lo staff, i miei compagni, gli amici e la mia famiglia.

Questa tripletta è per tutti loro, che anche nei momenti difficili sono stati accanto a me. Anche quando non segnavo. Ora siamo tutti felici perché questa Fiorentina gioca bene, approccia bene le partite e lotta. Questo mi rende felicissimo.

Muriel è un grandissimo giocatore. Gioca per la squadra, fa gol, ha esperienza ed è anche un bravo ragazzo. Abbiamo fatto gruppo e si vede in campo.

Sono contento e onorato di giocare per questa maglia ogni domenica. Ora pensiamo a Udine perché sarà difficilissima".