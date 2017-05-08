Chiesa come nessuno in questo campionato. È il piu giovane ad aver segnato almeno 3 gol

Una bella soddisfazione non solo per il calciatore ma anche per tutta la Fiorentina che si coccola il suo talento

Dopo il gol di ieri contro il Sassuolo c'è una bella notizia per il giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa, infatti secondo l'agenzia di statistiche Opta il calciatore della Fiorentina classe 97 con il gol di ieri e terzo gol stagionale è il più giovane giocatore di questa stagione ad aver fatto almeno 3 gol. Una bella soddisfazione per Chiesa e per tutta la Fiorentina.