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Chiesa mette d'accordo tutti i giornali, ecco i suoi voti. La media è del 9 e mezzo

Prima tripletta da professionista per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è stato l'indiscusso protagonista del 7-1 viola ai danni della Roma in Coppa Italia. Una prestazione "letteralmente...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 11:49
Chiesa mette d'accordo tutti i giornali, ecco i suoi voti. La media è del 9 e mezzo -
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Prima tripletta da professionista per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è stato l'indiscusso protagonista del 7-1 viola ai danni della Roma in Coppa Italia. Una prestazione "letteralmente devastante", sottolinea La Gazzetta dello Sport. "Un uragano" per il Corriere dello Sport: i voti, ovviamente, sono allineati a questi giudizi entusiastici.

Le pagelle di Federico Chiesa

La Gazzetta dello Sport 9

Tuttosport 9

Corriere dello Sport 9

Corriere Fiorentino 10

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