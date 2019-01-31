Chiesa mette d'accordo tutti i giornali, ecco i suoi voti. La media è del 9 e mezzo
Prima tripletta da professionista per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è stato l'indiscusso protagonista del 7-1 viola ai danni della Roma in Coppa Italia. Una prestazione "letteralmente...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 11:49
Prima tripletta da professionista per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è stato l'indiscusso protagonista del 7-1 viola ai danni della Roma in Coppa Italia. Una prestazione "letteralmente devastante", sottolinea La Gazzetta dello Sport. "Un uragano" per il Corriere dello Sport: i voti, ovviamente, sono allineati a questi giudizi entusiastici.
Le pagelle di Federico Chiesa
La Gazzetta dello Sport 9
Tuttosport 9
Corriere dello Sport 9
Corriere Fiorentino 10