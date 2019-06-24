"Chiesa lo perdiamo, non è possibile dire di no alla Juve e alla possibilità di giocare con CR7"

Il noto procuratore Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Il problema è che Chiesa lo perdiamo perché non è possibile dire di no alla Juventus e alla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. Ma q...

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2019 13:50

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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