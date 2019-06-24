"Chiesa lo perdiamo, non è possibile dire di no alla Juve e alla possibilità di giocare con CR7"
Il noto procuratore Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Il problema è che Chiesa lo perdiamo perché non è possibile dire di no alla Juventus e alla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. Ma q...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 13:50
Il noto procuratore Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Il problema è che Chiesa lo perdiamo perché non è possibile dire di no alla Juventus e alla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. Ma questa è una responsabilità che Chiesa si deve prendere da solo, deve dichiararlo lui. Federico andrà là e diventerà così il nuovo Nicola Berti o Riccardo Montolivo, prendendosi tutti i fischi del caso”.