Chiesa: "La mia valutazione alta fa piacere ma a volte mi sembrano esagerate. Ho scelto di non avere il procuratore"

Il talento della Fiorentina, Federico Chiesa direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue dichiarazioni:"Valutazioni alte? Fa sicuramente piac...

Il talento della Fiorentina, Federico Chiesa direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

"Valutazioni alte? Fa sicuramente piacere ma ritengo che a volte siano esagerate. Mancini? Un grande allenatore, parla la stessa lingua di noi calciatori e questo è un vantaggio. Con la mia famiglia ho scelto di non avere un procuratore, ho mio padre che mi segue molto da vicino e mi da consigli, quando presi il rosso con il Pescara non mi parlò per tre giorni... Mi fa crescere".