Chiesa "il nulla e dintorni": Ieri totalmente assente, errori di concentrazione, di passaggi più elementari
Il Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina si sofferma sulla Fiorentina che non è mai esistita se non quando la partita aveva poco da dire. Su Federico Chiesa, commento lapidario ieri “il nulla e...
Il Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina si sofferma sulla Fiorentina che non è mai esistita se non quando la partita aveva poco da dire. Su Federico Chiesa, commento lapidario ieri “il nulla e dintorni”: errori di concentrazione, di posizione, di passaggi più elementari che non riescono con gli stop che finiscono a cinque metri di distanza. Una partita condizionata, questo sì, dal brutto intervento sulla caviglia ricevuto nel primo tempo ma non giustificabile per il valore del calciatore, ieri totalmente assente.
Fonte: Corriere dello Sport-Stadio