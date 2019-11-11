Labaro Viola

Chiesa "il nulla e dintorni": Ieri totalmente assente, errori di concentrazione, di passaggi più elementari

Il Corriere dello Sport-Stadio, questa  mattina si sofferma sulla Fiorentina che non è mai esistita se non quando la partita aveva poco da dire. Su Federico Chiesa, commento lapidario ieri “il nulla e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 10:16
Chiesa "il nulla e dintorni": Ieri totalmente assente, errori di concentrazione, di passaggi più elementari - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Fiorentina
Cagliari
Chiesa
Condividi

Il Corriere dello Sport-Stadio, questa  mattina si sofferma sulla Fiorentina che non è mai esistita se non quando la partita aveva poco da dire. Su Federico Chiesa, commento lapidario ieri “il nulla e dintorni”: errori di concentrazione, di posizione, di passaggi più elementari che non riescono con gli stop che finiscono a cinque metri di distanza. Una partita condizionata, questo sì, dal brutto intervento sulla caviglia ricevuto nel primo tempo ma non giustificabile per il valore del calciatore, ieri totalmente assente.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok