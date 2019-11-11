Chiesa "il nulla e dintorni": Ieri totalmente assente, errori di concentrazione, di passaggi più elementari

Il Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina si sofferma sulla Fiorentina che non è mai esistita se non quando la partita aveva poco da dire. Su Federico Chiesa, commento lapidario ieri “il nulla e...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2019 10:16

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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