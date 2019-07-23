Chiesa ha chiesto la cessione "Voglio andare alla Juve". Lite con Barone "Nemmeno per 1000 milioni"

Secondo Stadio, quando i giocatori erano a pranzo nel locale da Enzo's, e Commisso e il suo staff nella trattoria di fronte, Joe Barone ha ricevuto una chiamata sul cellulare. Era Federico Chiesa che...

Secondo Stadio, quando i giocatori erano a pranzo nel locale da Enzo's, e Commisso e il suo staff nella trattoria di fronte, Joe Barone ha ricevuto una chiamata sul cellulare. Era Federico Chiesa che gli voleva parlare. Barone aveva capito tutto, la situazione era cambiata all'improvviso. Chiesa ha chiesto di andare alla Juventus e Joe si è subito risentito e gli ha risposto che non lo farebbe partire nemmeno per mille milioni. La telenovela non è finita, ma adesso la volontà del ragazzo è chiara e la Fiorentina ne ha preso atto.

Sulla questione nel frattempo è intervenuto anche Bernardeschi dicendo: "Anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve. Adesso sono felice". Anche il Berna spinge per avere l'altro Federico a Torino