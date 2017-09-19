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Chiesa, il giocatore pronto al rinnovo, la società vuole blindare il proprio maggiore talento

La Fiorentina come anticipato negli scorsi giorni ha formulato un'ottima offerta di rinnovo al proprio numero 25

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 11:30
Chiesa, il giocatore pronto al rinnovo, la società vuole blindare il proprio maggiore talento - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Federico , figlio d’arte e una nuova possibile bandiera della Fiorentina è un patrimonio sportivo ed umano che la Fiorentina deve tutelare. Il giocatore proveniente dal vivaio della Settignanese è l’unico rimasto capace di fare sognare i tifosi ed è anche molto apprezzato per la sua professionalità e voglia di non mollare mai fino al fischio finale. Questo lo sa bene Pantaleo Corvino che vuole blindarlo e dargli un cospicuo e meritato aumento di stipendio . L’idea è quella di rinnovargli il contratto fino al giugno 2022 e portare il suo stipendio al livello di quello dei big della squadra ovvero circa un milione e mezzo di euro a stagione. La risposta del ragazzo arriverà entro poche settimane, e quasi certamente sarà una risposta dall’esito positivo data la volontà del ragazzo di non bruciare le tappe e vestire ancora questa maglia.

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