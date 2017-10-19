Chiesa ''falso nueve'' nel 4-3-3: l'ultima idea tattica di Pioli potrebbe realizzarsi a Benevento
Federico Chiesa falso nueve? Perché no? Stefano Pioli ci ha lavorato su, in questi giorni. L'opzione tattica di un 4-3-3 con il giovane talento - che vede la porta e si muove come pochi - stuzzica il...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 11:41
Federico Chiesa falso nueve? Perché no? Stefano Pioli ci ha lavorato su, in questi giorni. L'opzione tattica di un 4-3-3 con il giovane talento - che vede la porta e si muove come pochi - stuzzica il tecnico già da un po'. Un attacco senza punti di riferimento, dunque, che potrebbe vedere la luce già nella trasferta di Benevento: El Cholito Simeone, però, dovrebbe accomodarsi in panca per consentire la nuova soluzione.