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Chiesa ''falso nueve'' nel 4-3-3: l'ultima idea tattica di Pioli potrebbe realizzarsi a Benevento

Federico Chiesa falso nueve? Perché no? Stefano Pioli ci ha lavorato su, in questi giorni. L'opzione tattica di un 4-3-3 con il giovane talento - che vede la porta e si muove come pochi - stuzzica il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 11:41
Chiesa ''falso nueve'' nel 4-3-3: l'ultima idea tattica di Pioli potrebbe realizzarsi a Benevento -
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Federico Chiesa falso nueve? Perché no? Stefano Pioli ci ha lavorato su, in questi giorni. L'opzione tattica di un 4-3-3 con il giovane talento - che vede la porta e si muove come pochi - stuzzica il tecnico già da un po'. Un attacco senza punti di riferimento, dunque, che potrebbe vedere la luce già nella trasferta di Benevento: El Cholito Simeone, però, dovrebbe accomodarsi in panca per consentire la nuova soluzione.

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