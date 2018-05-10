Chiesa: "Europa un sogno. Ci crediamo tantissimo, siamo pronti a battagliare"

Sono arrivate a Sky Sport 24 le parole di Chiesa per quanto riguarda il finale di stagione della Fiorentina: “Noi ci crediamo tantissimo, abbiamo dimostrato che col lavoro duro si possono ottenere ris...

Sono arrivate a Sky Sport 24 le parole di Chiesa per quanto riguarda il finale di stagione della Fiorentina: “Noi ci crediamo tantissimo, abbiamo dimostrato che col lavoro duro si possono ottenere risultati. Adesso ci aspettano due partite difficilissime ma non ho dubbi che saremo pronti a dare battaglia. Vogliamo realizzare questo sogno. Lo scontro diretto col Milan? A San Siro ci giocheremo una fetta importante della nostra qualificazione in Europa. Abbiamo dimostrato di avere mezzi e qualità per raggiungerla, come lo hanno fatto Milan e Atalanta”.