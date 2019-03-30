Chiesa e l'incidente di ieri, il motociclista sta bene. Tutta la verità sulla vicenda

Brutto pomeriggio per Federico Chiesa, rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale in via Baracca a Firenze. La sua Mini si è scontrata con uno scooter: Chiesa è uscito illeso, l’uomo sulle due ru...

Brutto pomeriggio per Federico Chiesa, rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale in via Baracca a Firenze. La sua Mini si è scontrata con uno scooter: Chiesa è uscito illeso, l’uomo sulle due ruote invece è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice giallo, con varie escoriazioni sul corpo.

Le sue condizioni però non sono apparse gravi. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero affiancati e poi urtati. Nell’impatto l’autista della moto è caduto a terra. Chiesa era uscito dal centro sportivo della Fiorentina dove, nel primo pomeriggio, era presente per sostenere il lavoro differenziato previsto dal club. Oggi si presenterà regolarmente al campo di allenamento.

Corriere fiorentino