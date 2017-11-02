Chiesa come Davide: contro una Roma-Golia Firenze chiede una partita da vero eroe al suo giocatore più rappresentativo
Federico Chiesa come Davide, il fanciullo eroe biblico capace di sconfiggere Golia, il temibile gigante, poderoso come la Roma di oggi, quella che ha strapazzato il Chelsea in Champions League e pure...
Federico Chiesa come Davide, il fanciullo eroe biblico capace di sconfiggere Golia, il temibile gigante, poderoso come la Roma di oggi, quella che ha strapazzato il Chelsea in Champions League e pure quella che, in questo campionato, ha vinto più volte di tutti per 1-0 (4, incluse le ultime tre). Fin qui Chiesa ha segnato, in 37 partite giocate in Serie A, 5 gol: ha cominciato col Chievo lo scorso gennaio e l’ultima volta è stata quaranta giorni fa, all’Atalanta, al Franchi. Gli mancano i centri contro le big, sta lavorando per sfatare l’ultimo tabù. A dirlo è il Corsport.