Chiesa, una cessione in Italia è esclusa ma all'estero è possibile per una congrua cifra
Uno dei punti su cui insiste Il Corriere Fiorentino è la costruzione della prossima squadra attorno a Federico Chiesa.Il giocatore non verrà mai venduto in Italia, al massimo all'estero ma per una ci...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 09:19
Uno dei punti su cui insiste Il Corriere Fiorentino è la costruzione della prossima squadra attorno a Federico Chiesa.
Il giocatore non verrà mai venduto in Italia, al massimo all'estero ma per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Attorno a lui però ci sono molti dubbi da sciogliere: Sportiello, Saponara ed Eysseric su tutti. La scoietà viola sceglierà in questi mesi su chi puntare per il prossimo anno.