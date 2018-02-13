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Chiesa, una cessione in Italia è esclusa ma all'estero è possibile per una congrua cifra

Uno dei punti su cui insiste Il Corriere Fiorentino  è la costruzione della prossima squadra attorno a Federico Chiesa.Il giocatore non verrà mai venduto in Italia, al massimo all'estero ma per una ci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 09:19
Chiesa, una cessione in Italia è esclusa ma all'estero è possibile per una congrua cifra -
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Uno dei punti su cui insiste Il Corriere Fiorentino  è la costruzione della prossima squadra attorno a Federico Chiesa.

Il giocatore non verrà mai venduto in Italia, al massimo all'estero ma per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Attorno a lui però ci sono molti dubbi da sciogliere: Sportiello, Saponara ed Eysseric su tutti. La scoietà viola sceglierà in questi mesi su chi puntare per il prossimo anno.

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