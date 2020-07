Chiesa-Castrovilli? Mai così deludenti come contro il Sassuolo. La prima volta ha steccato totalmente, forse per via delle tante gare. I due con Ribery dovrebbero trascinare la Fiorentina. Il loro valore quindi non può che calare. Vendere Chiesa a 70 milioni e Castrovilli a 40? Impossibile, il ribasso è dovuto alla pandemia ma anche alle loro prestazioni. Lo scrive La Nazione.