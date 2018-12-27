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Chiesa cascatore? Macchè, ecco il grande gesto di sportività dell'attaccante viola

Come riporta nella sua edizione online La Gazzetta dello sport, al terzo minuto di Fiorentina-Parma, l'attaccante viola si è reso protagonista di un bellissimo gesto di sportività. E' il terzo minuto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2018 11:31
Chiesa cascatore? Macchè, ecco il grande gesto di sportività dell'attaccante viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Come riporta nella sua edizione online La Gazzetta dello sport, al terzo minuto di Fiorentina-Parma, l'attaccante viola si è reso protagonista di un bellissimo gesto di sportività. E' il terzo minuto quando Benassi scaglia un bel tiro che viene respinto da Sepe, sul pallone si avventa Chiesa che cade a terra su un contrasto col portiere avversario. L'intervento dell'estremo difensore gialloblù è stato perfetto sulla palla, è Chiesa molto sportivamente è stato il primo a dire all'arbitro che non c'era calcio di rigore. Tutto si è concluso con un bellissimo abbraccio tra il 25 viola ed il difensore del Parma Iacoponi

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