Chiesa cascatore? Macchè, ecco il grande gesto di sportività dell'attaccante viola

Come riporta nella sua edizione online La Gazzetta dello sport, al terzo minuto di Fiorentina-Parma, l'attaccante viola si è reso protagonista di un bellissimo gesto di sportività. E' il terzo minuto...

Come riporta nella sua edizione online La Gazzetta dello sport, al terzo minuto di Fiorentina-Parma, l'attaccante viola si è reso protagonista di un bellissimo gesto di sportività. E' il terzo minuto quando Benassi scaglia un bel tiro che viene respinto da Sepe, sul pallone si avventa Chiesa che cade a terra su un contrasto col portiere avversario. L'intervento dell'estremo difensore gialloblù è stato perfetto sulla palla, è Chiesa molto sportivamente è stato il primo a dire all'arbitro che non c'era calcio di rigore. Tutto si è concluso con un bellissimo abbraccio tra il 25 viola ed il difensore del Parma Iacoponi