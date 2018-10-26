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Chiesa: "Astori è sempre con me in ogni momento della mia vita. Lui e Bernardeschi..."

Federico Chiesa ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Il ricordo di Astori è sempre presente nella mia vita. Penso spesso a quello che mi ha detto, ma soprattutto a quello che mi ha trasmesso,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 17:59
Chiesa: "Astori è sempre con me in ogni momento della mia vita. Lui e Bernardeschi..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Federico Chiesa ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Il ricordo di Astori è sempre presente nella mia vita. Penso spesso a quello che mi ha detto, ma soprattutto a quello che mi ha trasmesso, Quando arrivai per la prima volta con la prima squadra a Moena, fu il primo a parlarmi assieme a Bernardeschi. Anche lui è stato una figura molto importante nella mia crescita. Ciò che è accaduto è stato qualcosa di assurdo ed è stato molto diverso da tutto l’entusiasmo che ho avuto e la positività che mi son portato dentro in questi primi due anni di carriera”.

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