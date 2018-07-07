Chiesa assente al primo allenamento a Moena. Nessun allarme: è febbricitante
Un po' di preoccupazione su gli spalti per Federico Chiesa il giocatore infatti non ha preso parte all'allenamento odierno in quel di Moena ma nessun problema fisico, "solo" un po' di febbre che ha de...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 17:55
Un po' di preoccupazione su gli spalti per Federico Chiesa il giocatore infatti non ha preso parte all'allenamento odierno in quel di Moena ma nessun problema fisico, "solo" un po' di febbre che ha debilitato il classe '97, tenuto precauzionalmente a riposo.