Labaro Viola

Chiesa assente al primo allenamento a Moena. Nessun allarme: è febbricitante

Un po' di preoccupazione su gli spalti per Federico Chiesa il giocatore infatti non ha preso parte all'allenamento odierno in quel di Moena ma nessun problema fisico, "solo" un po' di febbre che ha de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 17:55
Chiesa assente al primo allenamento a Moena. Nessun allarme: è febbricitante - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
News
Moena
Chiesa
Condividi

Un po' di preoccupazione su gli spalti per Federico Chiesa il giocatore infatti non ha preso parte all'allenamento odierno in quel di Moena ma nessun problema fisico, "solo" un po' di febbre che ha debilitato il classe '97, tenuto precauzionalmente a riposo.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok