Chiesa: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto, mi mancherai."
Arriva anche il post di Federico Chiesa su Instagram, queste le parole del gioiello viola: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto, mi mancherai."Ecco il post di Federico Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 21:43
Arriva anche il post di Federico Chiesa su Instagram, queste le parole del gioiello viola: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto, mi mancherai."
Ecco il post di Federico Chiesa