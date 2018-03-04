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Chiesa: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto, mi mancherai."

Arriva anche il post di Federico Chiesa su Instagram, queste le parole del gioiello viola: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto, mi mancherai."Ecco il post di Federico Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 21:43
Chiesa: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto, mi mancherai." -
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Arriva anche il post di Federico Chiesa su Instagram, queste le parole del gioiello viola: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto, mi mancherai."

Ecco il post di Federico Chiesa

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