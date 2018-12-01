Chiellini: "Fiorentina schiacciasassi in casa, siamo stati umili. Grazie a Pioli..."
Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Sky nel post gara: "Oggi non abbiamo cominciato benissimo, anche perché loro ci pressavano alti. La Fiorentina in casa era sta...
A cura di Paolo Lazzari
01 dicembre 2018 19:52
Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Sky nel post gara: "Oggi non abbiamo cominciato benissimo, anche perché loro ci pressavano alti. La Fiorentina in casa era stata una schiacciasassi, fino a qui. Noi però abbiamo avuto l'umiltà di difenderci quando serviva. Pioli? Lo ringrazio per i complimenti, io cerco sempre di fare il mio. Era importante vincere perché ci aspetta un mese di fuoco".