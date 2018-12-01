Chiellini: "Fiorentina schiacciasassi in casa, siamo stati umili. Grazie a Pioli..."

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Sky nel post gara: "Oggi non abbiamo cominciato benissimo, anche perché loro ci pressavano alti. La Fiorentina in casa era sta...

A cura di Paolo Lazzari 01 dicembre 2018 19:52

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