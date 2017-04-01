Chiarugi: "Spalletti mi ha detto che si taglierebbe l'ingaggio per venire"

Luciano Chiarugi, ex giocatore ed allenatore della viola, ha parlato della futura panchina della Fiorentina a Radio Blu: "Spalletti? Sono molto legato a Luciano, so quanto gli piacerebbe venire alla F...

Luciano Chiarugi, ex giocatore ed allenatore della viola, ha parlato della futura panchina della Fiorentina a Radio Blu: "Spalletti? Sono molto legato a Luciano, so quanto gli piacerebbe venire alla Fiorentina, ma ha un costo abbastanza elevato. Una volta mi disse che verrebbe tagliandosi lo stipendio per la Fiorentina, dando tutto sé stesso. Di Francesco è un buon allenatore, ma Spalletti darebbe di più.