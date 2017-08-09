Chiarugi: "Chiesa? Spero diventi una bandiera della Fiorentina, le voci di mercato lo stanno mettendo alla prova"

È finito al centro del mercato, ha stupito talmente tanto in positivo che non poteva essere altrimenti

Luciano Chiarugi, in un'intervista concessa al Corriere Dello Sport, ha speso alcune parole su Federico Chiesa: "Chiesa è finito nell’occhio del mercato, ha stupito talmente tanto in positivo che non poteva essere diversamente".

Prosegue sulle voci di mercato sul giovane talento viola: "Credo che con queste sirene che suonano (Napoli, ndr) sia messo alla prova: speriamo che la Fiorentina riesca davvero a trasformarlo in bandiera e in simbolo, pur consapevoli che certe cifre snaturano tutto".

Conclude con un augurio per il figlio d'arte: "Al ragazzo auguro di essere protagonista con la maglia viola".