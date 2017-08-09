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Chiarugi: "Chiesa? Spero diventi una bandiera della Fiorentina, le voci di mercato lo stanno mettendo alla prova"

È finito al centro del mercato, ha stupito talmente tanto in positivo che non poteva essere altrimenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 12:47
Chiarugi: "Chiesa? Spero diventi una bandiera della Fiorentina, le voci di mercato lo stanno mettendo alla prova" -
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Luciano Chiarugi, in un'intervista concessa al Corriere Dello Sport, ha speso alcune parole su Federico Chiesa: "Chiesa è finito nell’occhio del mercato, ha stupito talmente tanto in positivo che non poteva essere diversamente".

Prosegue sulle voci di mercato sul giovane talento viola: "Credo che con queste sirene che suonano (Napoli, ndr) sia messo alla prova: speriamo che la Fiorentina riesca davvero a trasformarlo in bandiera e in simbolo, pur consapevoli che certe cifre snaturano tutto".

Conclude con un augurio per il figlio d'arte: "Al ragazzo auguro di essere protagonista con la maglia viola".

 

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