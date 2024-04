Chiamata di Commisso negli spogliatoi a fine partita. Grande gioia ma rammarico per non aver segnato il 2 a 0

Grande festa in casa Fiorentina dopo la vittoria per 1 a 0 sull’Atalanta di Gasperini nella semifinale di andata di Coppa Italia. Rocco Commisso ha voluto personalmente congratularsi con la squadra al termine del match, vista l’ottima prestazione e l’importante risultato ottenuto dai gigliati. Pertanto, il Presidente ha voluto parlare tramite chiamata telefonica con Alessandro Ferrari, Daniele Pradè, con mister Italiano e Rolando Mandragora, autore dello splendido gol che ha concesso alla Fiorentina di portarsi avanti in questo doppio confronto. Il Presidente si è complimentato per la splendida prestazione, sottolineando come la squadra avrebbe meritato anche qualcosa in più.

Il ritorno si giocherà a Bergamo il prossimo 24 aprile, con la Fiorentina che è tenuta a tenersi stretto il vantaggio per guadagnarsi la seconda finale di Coppa Italia consecutiva.

MANDRAGORA SODDISFATTO DOPO FIORENTINA-ATALANTA