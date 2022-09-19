Chi è il rigorista della Fiorentina? Niccolini spiega: "Se gioca Nico batte Nico, Biraghi se la sentiva"

Ieri l'ennesimo errore dal dischetto di Cristiano Biraghi e anche la Fiorentina in questo senso ha uno score negativo. La gerarchia

Chi è il rigorista della Fiorentina? Ieri ha battuto Cristiano Biraghi, che lo sbagliato per la seconda volta di seguito dopo Cagliari, anche Barak ha chiesto di tirarlo, inutilmente. Questa la spiegazione di Daniel Niccolini, vice di Italiano, che ieri è intervenuto in conferenza stampa:

"Come ha sempre sempre detto il mister tira chi se la sente, quest'abbiamo detto che se gioca Nico Gonzalez i rigori li batte Nico Gonzalez. Quando c'era ancora Vlahovic i rigori, se non li batteva Dusan, li batteva Biraghi, come successo nelle due partite contro il Cagliari. Lui è uno dei rigoristi, se la sentiva lui e lo ha tirato, se non lo tiri non lo sbagli..."