Che spettacolo al Maradona! La Fiorentina demolisce il Napoli, finisce 3-1. Nico chiude i conti

Al 5’ che girata di Quarta, Osimhen salva. Nella ripartenza pericoloso Politano dopo che Osimhen ha allargato il gioco. All’8’ Quarta prende il palo, Brekalo infila Meret, 1-0 Fiorentina. Al 23’ il Napoli segna con Osimhen ma è fuorigioco. Al 27’ Lobotka va alla conclusione, Terracciano salva. Al 39’ Raspadori prova la conclusione. Al 49’ Parisi appoggia per Terracciano, sul pallone si avventa Osimhen e Terracciano lo colpisce. Dal dischetto Osimhen fa 1-1.

Al 50’ Nzola allarga per Ikone che va al tiro ma trova il palo. Al 53’ Osimhen tira, palla in angolo. Al 57’ angolo battuto corto per Ikone che prova il tiro ma palla fuori. Al 59’ pasticcio di Kayode nella rimessa laterale, Osimhen si avventa e va al tiro, Terracciano para. Al 59’ Raspadori tira, palla deviata da Parisi. Al 63’ iniziativa centrale dalla Fiorentina, Bonaventura freddissimo sotto porta, 2-1 viola. Al 78’ grande occasione per Kayode, prova il tiro palla fuori. All’85’ Simeone colpisce, Terracciano la allunga in angolo. Al 90’ Gaetano prova la conclusione. Al 92’ Nico Gonzalez cala il tris su assist di Parisi.

LEGGI ANCHE, LE FORMAZIONI UFFICIALI