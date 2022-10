Che risposta dei tifosi della Fiorentina, oltre 36.500 spettatori all’Artemio Franchi ieri sera

Nonostante le numerose difficoltà che coinvolgono la Fiorentina nell’ultimo periodo, ancora una volta il pubblico ha fatto sentire la sua vicinanza sostenendo la squadra per oltre 90 minuti. Ieri sera all’Artemio Franchi erano presenti oltre 36.500 spettatori, che hanno di fatto portato al record stagionale, un numero che ha addirittura superato quello dello scorso 3 settembre, giorno in cui la squadra di Vincenzo Italiano incontrò la Juventus. Nonostante gli ostacoli che si stanno presentando nel percorso, è stata confermata quindi ancora una volta la passione del popolo viola che attende altre sfide al Franchi per continuare a far sentire la propria voce. Lo riporta Il Tirreno.

