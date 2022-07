Che entusiasmo a Moena! La Fiorentina sbarca su Superquark per come previene gli infortuni

In attesa di essere studiata dagli avversari, la Fiorentina è stata esplorata alle telecamere si Superquark, programma di ‘divulgazione scientifica’ che Piero Angela conduce da 27 anni sulla Rai. Ma che c’entra la Fiorentina con Superquark? Per due giorni gli inviati della trasmissione hanno approfondito i metodi di alimentazione e prevenzione degli infortuni, ricavando evidentemente materiale che ha soddisfatto il conduttore-totem di Superquark: inizialmente il servizio era stato previsto il 17 agosto, ma la produzione ha deciso di farlo slittare al 24, in una puntata che la Rai – in base ai propri misteriosi calcoli – suppone sarà seguita da un numero maggiore di telespettatori.

Nel frattempo qui a Moena è salda e costante la presenza dei tifosi viola, quasi 900 presenti per la prima partita contro il Real Vicenza. Probabilmente un record per la prima uscita stagionale della Fiorentina (anche ieri in oltre 800 hanno seguito la partitella nel pomeriggio) contro un avversario modesto, in questo caso modestissimo perché non iscritto nei campionati dilettantistici. Ma qui ‘conta solo la Fiorentina’ e si capisce anche dall’overbooking al Viola Village, che rispetto agli anni scorsi è assai più frequentato. Il matrimonio con Moena va avanti da 10 enni e non ci sono notizie di prolungamento. Almeno per ora, perché un incontro con gli amministratori locali è previsto la prossima settimana, quando potrebbe essere trovato un nuovo accordo. Anche potendo disporre del nuovo centro sportivo, la squadra viola difficilmente si allenerà a Firenze durante la preparazione estiva: temperature troppo alte e, soprattutto, difficoltà di recupero notturno.

E’ nel frattempo cambiato anche lo stile viola nel rapporto con i tifosi, è evidente la voglia di creare un rapporto diverso e con minori filtri, coinvolgendo il pubblico anche attraverso i social: a parte le sessioni di autografi, sono aumentati anche i momenti di partecipazione pubblica. Ieri sera Italiano e il suo staff hanno incontrato i tifosi a Canazei, mentre domani sera ci sarà la presentazione pubblica della squadra nella piazza principale di Moena. Lo scrive La Nazione.

