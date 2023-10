Che beffa per la Fiorentina! Fallo di mano di Milenkovic, dal dischetto Immobile firma l’1-0 per la Lazio

All’11’ primo tiro in porta della gara, Bonaventura ci prova dalla distanza, conclusione debole. Al 12’ occasione per la Lazio sui piedi di Luis Alberto. Al 13’ lancio di Bonaventura per Beltran che segna un gran gol ma rete annullata per il tocco di mano. Al 17’ Beltran colpisce il palo. Al 25’ sbanda la difesa della Lazio, Duncan prova il tiro, Provedel risponde presente. Al 29’ Terracciano sbaglia il rilancio, Zaccagni va al tiro, palla fuori. Al 37’ Ikone per Nico chiude Provedel.

Al 47’ conclusione debole di Luis Alberto. Al 53’ Nico pasticcia quando prova il tiro, il pallone finisce a Parisi. Conclusione debole. Al 58’ conclusione alta di Castellanos. Poco dopo miracolo di Terracciano su Felipe Anderson. Al 65’ tiro cross di Nico. Al 65’ Terracciano chiude su Luis Alberto. Al 70’ doppia occasione per Felipe Anderson. Al 77’ tiro dalla distanza di Mandragora. All’83’ Vecino tira, palla che finisce fuori. All’85’ Nzola ci prova al volo. All’87’ Barak schiaccia troppo il tiro. All’89’ occasione Fiorentina con Maxime Lopez. Al 94’ fallo di mano di Milenkovic su colpo di testa di Vecino. Dal dischetto Immobile fa 1-0.

