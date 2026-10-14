Champions, notti da incubo per l’Italia: quattro sconfitte su quattro, non era mai successo

Dopo i ko di Inter e Napoli, cadono anche Como e Roma. Mai nella storia della Champions League tutte le italiane erano uscite sconfitte nello stesso turno

Due giorni da dimenticare per il calcio italiano. La seconda giornata di Champions League si chiude con quattro sconfitte su quattro per le squadre di Serie A: dopo i ko di Inter e Napoli martedì sera, mercoledì sono cadute anche Como e Roma. I nerazzurri hanno perso 4-3 a San Siro contro il Club Brugge, gli azzurri 3-1 sul campo del Villarreal; quindi il 3-2 del Feyenoord sulla squadra di Fabregas e, in chiusura, l'incredibile 4-3 del Real Madrid all’Olimpico sulla formazione allenata da Gian Piero Gasperini, che pure a un certo punto era in vantaggio per 3-1.

Senza precedenti

Il dato è storico e, purtroppo, non in positivo. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nella stessa giornata di Champions League. Anche nelle annate in cui la Serie A aveva portato quattro o addirittura cinque rappresentanti nella fase principale, il conto delle sconfitte si era sempre fermato al massimo a tre ko contestuali. In diverse occasioni erano arrivate tre battute d’arresto nello stesso turno, l’ultima nella sesta giornata dell’edizione 2022/23: persero Napoli, Inter e Juventus, ma il Milan evitò il poker battendo 4-0 il Salisburgo.

Non era mai nemmeno successo, nelle edizioni in cui l'Italia aveva solo tre squadre in corsa, che perdessero tutte e tre nello stesso turno. Per trovare un precedente bisogna infatti scendere a due squadre italiane in corsa, nella Champions League 2014/15: il Napoli era stato estromesso al turno preliminare dall'Athletic Club, in corsa c'erano solo la Roma e la Juventus. Alla terza giornata, i giallorossi vennero travolti 7-1 dal Bayern Monaco e la Juve perse 1-0 sul campo dell’Olympiacos. Un doppio ko ben più comprensibile: stavolta la dimensione del passo falso è epocale. Quattro partite, quattro sconfitte e zero punti raccolti tra martedì e mercoledì. Un 4 su 4 negativo che l’Italia, in Champions, non aveva mai conosciuto.

Lo riporta tuttomercatoweb.com