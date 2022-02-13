Centrocampo da rimescolare, Amrabat al centro, ballottaggio Duncan-Castrovilli

Italiano è costretto a rimescolare le carte

L’occasione più grande, quella per spazzare via dei dubbi e delle incertezze sulle sue qualità. Amrabat pronto a rimettersi al centro della Fiorentina. L’assenza di Torreira e Bonaventura costringe Italiano a rimescolare le carte. Quella contro lo Spezia sarà la terza partita dall’inizio con la Fiorentina. Sembrava destinato all’addio. Ballottaggio Duncan e Castrovilli. Lo scrive La Nazione.

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