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Centrocampo da rimescolare, Amrabat al centro, ballottaggio Duncan-Castrovilli

Italiano è costretto a rimescolare le carte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 11:00
Centrocampo da rimescolare, Amrabat al centro, ballottaggio Duncan-Castrovilli - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Amrabat
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Centrocampo da rimescolare, Amrabat al centro, ballottaggio Duncan-Castrovilli

L’occasione più grande, quella per spazzare via dei dubbi e delle incertezze sulle sue qualità. Amrabat pronto a rimettersi al centro della Fiorentina. L’assenza di Torreira e Bonaventura costringe Italiano a rimescolare le carte. Quella contro lo Spezia sarà la terza partita dall’inizio con la Fiorentina. Sembrava destinato all’addio. Ballottaggio Duncan e Castrovilli. Lo scrive La Nazione.

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