Centro Sportivo Astori, molti tifosi viola accolgono la Fiorentina per i festeggiamenti

Sono circa duecento i tifosi viola che si sono spostati verso lo stadio, di fronte al nuovo Centro Sportivo Davide Astori per attendere l’arrivo della Fiorentina dopo la grandissima vittoria per due a...

Sono circa duecento i tifosi viola che si sono spostati verso lo stadio, di fronte al nuovo Centro Sportivo Davide Astori per attendere l’arrivo della Fiorentina dopo la grandissima vittoria per due a zero allo stadio Olimpico di Roma. La squadra, assieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale (con la presenza di Antognoni e Freitas), è arrivata da poco a Firenze dove sta festeggiando la vittoria assieme ai suoi tifosi.