Centro Sportivo Astori, molti tifosi viola accolgono la Fiorentina per i festeggiamenti
Sono circa duecento i tifosi viola che si sono spostati verso lo stadio, di fronte al nuovo Centro Sportivo Davide Astori per attendere l’arrivo della Fiorentina dopo la grandissima vittoria per due a...
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2018 00:28
Sono circa duecento i tifosi viola che si sono spostati verso lo stadio, di fronte al nuovo Centro Sportivo Davide Astori per attendere l’arrivo della Fiorentina dopo la grandissima vittoria per due a zero allo stadio Olimpico di Roma. La squadra, assieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale (con la presenza di Antognoni e Freitas), è arrivata da poco a Firenze dove sta festeggiando la vittoria assieme ai suoi tifosi.