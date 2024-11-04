Cecchi: "Vice Kean? No a Milik e Djuric. Cabral interessante, personaggio straordinario alla Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato del tema vice-Kean, tornando a parlare anche di Arthur Cabral: "Kean è un attaccante armato. E' totale. Attenzione a prendere u...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato del tema vice-Kean, tornando a parlare anche di Arthur Cabral: "Kean è un attaccante armato. E' totale. Attenzione a prendere un secondo attaccante, perché Kean è questo grazie anche al fatto che non ha la minima concorrenza. Un profilo interessante, sotto questo aspetto, può essere Cabral. No ai vari Milike Djuric. Cabral non è un fenomeno, ma a Firenze si è dimostrato un personaggio straordinario. Era il primo ad esultare ai gol di Jovic, aveva un attaccamento particolare anche alla piazza. Attaccare gli spazi, avere molto più campo aperto; questa Fiorentina può essere più adatta alle caratteristiche di Cabral rispetto a quella di Italiano".

GALLI: “IN QUESTA FIORENTINA VEDO LO SPIRITO DELL’82. QUELL’ANNO SIAMO PARTITI MALE, POI FU LOTTA SCUDETTO”

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