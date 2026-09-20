Cecchi: "Vanoli ha dato già un'identità, la Fiorentina è squadra vera in ogni aspetto"
Il giornalista ha parlato dopo il pareggio col Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 15:27
A Toscana TV è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare del pareggio del Franchi: "La Fiorentina ha dato tutto contro una squadra forte che ha come obiettivo lo Scudetto e non ha mollato. Potevamo pure vincerla, ma non si può che applaudire questi ragazzi e questo allenatore che ha ridato animo a una città che l'aveva perso."
Su Vanoli: "C'era chi era contento quando se n'è andato, ma ora si è ripreso grandi rivincite perché tutti lo acclamano e lo invocano. Ha già dato un'identità e questa è una squadra vera."