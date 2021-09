Cecchi: “Torniamo a sognare, finito il calcio pane e cipolle di Iachini. Dobbiamo chiedere scusa a Prade”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del momento di forma della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Lasciamo da parte i piedi per terra, il tifoso deve volare adesso e oggi voglio pensare che la Fiorentina è talmente splendente che non deve porsi obiettivi e non avere limiti. Italiano ha anche fortuna ma se la sta meritando, chiunque quando si è fatto male Nico Gonzalez avrebbe pensato di inserire Sottil e invece ha avuto ragione mettendo Saponara. Rischio di perdere un tecnico ambizioso? Godiamocela, non so quanto resterà ma non voglio pensare al domani e aver paura di sognare”.