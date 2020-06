“La lettura di Nardella – ha detto Stefano Cecchi a Radio Bruno – per me non è giusta. Mi sembra che la maggior parte dei tifosi sia favorevole al nuovo stadio a Campi Bisenzio, i tifosi lo vogliono in breve tempo. Io invece sono per il Franchi, è casa mia. Con un nuovo impianto rischia di cadere nel degrado, ma so di essere una minoranza. Iachini? Normale che sia di fronte a 12 esami. Ribery? La Fiorentina con lui ha un valore, senza ne ha un altro. Non sappiamo in che condizioni fisiche sia”.