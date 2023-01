Cecchi: “Squadra più debole, perché prendersela con Italiano? Il mister è la soluzione”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Stefano Cecchi ha così parlato della situazione in casa Fiorentina: “Io son convinto che Italiano non sia un problema ma che possa essere parte della soluzione. Poi certo, lo scetticismo è legittimo. Ma per me è una delle poche armi che abbiamo per correggere il suo destino. Quel che è mancato nel 2023 è la Viola che gioca al calcio, ma nelle partite con Milan e Inter, per dire, l’abbiamo vista. Italiano è l’arma per correggere la stagione. La squadra gigliata a pieno organico ha fatto cose buone, prendete la doppia sfida col Twente. Io su Dodò e Jovic ci credevo. E oggi quelle due scommesse sono perse. La squadra è più debole, e allora perché prendersela con Italiano?”.