Cecchi: "Simeone e Pjaca non possono essere questi. A gennaio? Ricordo Salah..."

Stefano Cecchi, firma della Nazione, ha parlato del momento viola a Radio Bruno: "Oggi la piazza non si diverte con la squadra ma bisogna capire cosa non sta funzionando. La squadra non è male, è norm...

Stefano Cecchi, firma della Nazione, ha parlato del momento viola a Radio Bruno: "Oggi la piazza non si diverte con la squadra ma bisogna capire cosa non sta funzionando. La squadra non è male, è normale che un gruppo giovane possa trovare delle difficoltà. Simeone e Pjaca? Non possono essere questi, ma a centrocampo mi sta piacendo Veretout. Chiesa? E’ un fuoriclasse, alcune accelerate che ha fatto a Torino mi hanno entusiasmato. Cosa fare a gennaio? Ricordo Salah, che venne inserito nell’operazione Cuadrado, ma per il resto sono capitati grandi investimenti che però non hanno dato i frutti sperati. Credo che sarà fatta qualche operazione ma non mi aspetti grandi investimenti: serve un vice Simeone".