Cecchi si ammorbidisce su Venuti: ''Per adesso punterei su Terzic, ma deve avere altre chances''

Il noto giornalista torna sul rendimento di Lorenzo Venuti e sulla possibilità di ritagliargli uno spazio in futuro.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha parlato di Lorenzo Venuti e dell'imminente impegno contro il Basaksheir:

"Oggi sarà difficilissimo vincere per i viola. I turchi non subiscono gol e gli ultimi risultati della squadra di Italiano non aiutano. In campo, però, niente è impossibile. Le prossime tre gare saranno fondamentali. La Fiorentina, al momento, si trova in una posizione di classifica che non gli spetta. Servono almeno sette punti".

PAROLA AL CAMPO

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