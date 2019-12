La firma della Nazione Stefano Cecchi è intervenuto stamani a Radio Sportiva per parlare anche di Chiesa: “Pradè in estate aveva chiesto di vendere Federico per rifare la squadra, pensava di costruire una Fiorentina competitiva con quei soldi. Oggi Chiesa è un ragazzo di ventuno anni demotivato, ma Commisso non poteva arrivare e vendere il miglior talento viola”.